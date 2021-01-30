بسبب ياسمين صبري.. ميرهان حسين تتعرض للهجوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة ميريهان حسين لانتقادات لاذعة بسبب الفنانة ياسمين صبري حيث أكدت أنها أجمل منها.

ميريهان حسين حلت ضيفة في برنامج ليلة الخميس مع ياسمين عز، وتلّقت سؤال حول الفنانة ياسمين صبري، حيث تحدثت بعفوية عن جمالها الذي يفوق ياسمين صبري.

وقالت ميريهان ردًا على سؤال إنتي أحلى ولا ياسمين صبري؟وذلك أثناء وضع الفنانة قطعة بلاستيكية في فمها تعوقها عن التكلم: أنا طبعًا إيه هنهزر ثم ترد: ممكن أغير إجابتي! بالمنظر دا ياسمين صبري أحلى مني طبعًا»

تعرّضت الفنانة إلى الانتقادات وعلّق مُشاهدي ذلك المقطع من الحلقة: هي أحلى وراقية عنك ومش بتتكلم على حد هي مع نفسها وسايباكوا كلكوا غيرانين منها.

وتابع آخر: مين دى اللى أحلى من ياسمين ..كفاية روحها الحلوة، واستكمل أحد المُتابعين: مافيش وجه مُقارنة ياسمين جميلة.