نبيل شعيل يثير ضجة بعد سخريته من فستان أصالة

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق المطرب الكويتي نبيل شعيل على فستان الفنانة السورية أصالة نصري خلال حفلها مع الفنان السعودي عبادي الجواهري.

كلمات نبيل شعيل أثارت ضجة كبيرة وتوالت التعليقات من الجمهور متتابعة بعد أن انتشر هذا التعليق.

نبيل شعيل كتب معلقا على الفستان: أصولة ترا مو اليوم الوطني شكو لابسة العلم

اعتبر البعض تعليق شعيل محض طرفة ومزحة وجهها الفنان لأصالة.

إلا أن البعض رأى أن الفنان نبيل شعيل يسخر من الفنانة أصالة بشكل مباشر وفي هذا الكلام اتهام واضح للفنان شعيل من قبل الجمهور.

كانت أصالة نصري قد أطلت في بث مباشر عبر منصة الأمير بندر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي بفستان أخضر فضفاض.