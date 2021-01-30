قصي خولي يتغزل في سمية الخشاب ويعتذر منها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة “سمية الخشاب” عن شخصيتها والتي أخفتها وراء شخصية شهرزاد في برنامج The masked singer

قصي خولي كان قد تغيب عن الحلقة التي كشفت فيها الفنانة سمية الخشاب عن نفسها.

قصي وجه رسالة للفنانة سمية عبر مقطع مصور بعد أن خرجت للجمهور بشخصية مفاجئة أحدثت نوعًا من الإثارة والتشويق على المسرح.

قدم قصي اعتذاره لها عن عدم تواجده خلال الحلقة الثامنة من البرنامج والسبب هو انشغاله بأحد أعماله الفنية الجديدة.

فقد قال: مبروك سمية كنت رائعة، أنا ما قدرت شوفك بالاستديو لأن أنا عم صور بتعرفي نحنا شغلنا قدي صعب، بس بدي قلك يعطيكِ ألف عافية.

وأضاف قائلًا:” أنت نجمة عربية كبيرة، وعملتي شغل كتير جميل بالبرنامج، وسعيدين إنا شفناك لكن بنفس الوقت حزينين لأنا خسرناكِ يعطيك ألف عافية وتحياتي.