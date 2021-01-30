شكرا لاهتمامكم بخبر مصر تفقد “فهمي الخولي” أبرز مخرجي المسرح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي مساء أمس الجمعة، المخرج المسرحي فهمي الخولي، بعد صراع مع المرض، لتفقد مصر أحد أبرز مخرجي المسرح، والذي وصف بالعلامة الفارقة في التاريخ المسرحي، بحسب ما قالت عنه وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم.

ويعد فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، وقدّم للمسرح أكثر من 100 عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح منهم عبدالله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، كانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح المصري سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، منها: “الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي”.

وكانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض “باب الفتوح”، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات: “الإمام الشافعي، العميل ١٠٠١، وحلقت الطيور نحو الشرق” وغيرها من الأعمال.

كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد نعت المخرج فهمي الخولي الذي ترك أعمالاً خالدة في تاريخ المسرح المصري الحديث.

وقالت، إن الراحل مثل علامة فارقة في تاريخ المسرح المصرى وتمتع بخيال خلاق ميز تجربته الفنية، مضيفة أن أعماله نجحت في تأصيل الكثير من قيم المجتمع النبيلة، كما توجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

من جانبه أعرب محمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة عن بالغ حزنه لوفاة المخرج الراحل، معتبرا أن وفاته تعد خسارة فنية للمسرح المصري الحديث.

وأكد وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، أن المخرج الراحل هو من الرعيل الأول لفرقة البحيرة المسرحية التى أسسها وجيه أباظه محافظ البحيرة فى الستينيات بمرافقة عدد كبير من نجوم الفن المصرى فى عصره الذهبى مثل محمود الحدينى ومحمد نوح ومحمود الجندى وغيرهم من النجوم الكبار.

وأضاف أن الفنان الراحل كان دائما التواصل مع فنانى البحيرة ومبدعيها وداعما أساسيا لهم كما أخرج عددا من عروض فرقة البحيرة المسرحية وآخرها مسرحية الأرض للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي.

وقال مجدي الخولي ابن عم الفقيد الراحل، إن المخرج الكبير كان دائم التواصل مع أسرته بمدينة دمنهور كما كان داعما حقيقيا للأجيال الفنية الشابة بالمدينة، مطالبا بإطلاق اسم المخرج فهمي الخولي على أحد المعالم الفنية بمدينة دمنهور تخليدا لذكراه العطرة.

وأعرب الفنان مجدي صبحي عن حزنه الكبير لرحيل الفنان والمخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي.

وكتب مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” يروي تفاصيل أيام قضاها مع الخولي في المستشفى طوال فترة العزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا “جلست معه في غرفة واحدة في مستشفى العجوزة، كان عنده كورونا وغسيل كلى، كنت اقوم الفجر احضرله الفطار وادعكله رجله والظهر أحميه واحضرله الغداء واسرحله شعره”.

وتابع: “وفي المساء أبدأ أضحكه ونكت للصبح وأتذكر معه أيام زمان من تراث المسرح.. وبعدين أغطيه بالبطانية وأقوله تصبح على خير يا أستاذ فهمي”. وأضاف: “وبعد ما تعافيت من كورونا فرح الأستاذ فهمي وزعل في نفس الوقت لأني شفيت ولاني سبته، والآن جاء خبر وفاة هذا الرجل العظيم الإنسان بمعني الكلمة رحمك الله يا أستاذ في جنة الخلد إن شاء الله”.

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء الجمعة، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير فهمي الخولي، اللهم ارحمه وارزقه الجنة”.