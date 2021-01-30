شكرا لاهتمامكم بخبر كيف تسبب السائق الشخصي لـ “محمد الصغير” في وفاته ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيروس كورونا، لا يفرق بين غني ولا فقير، وصغير ولا كبير، البعض كتبت له النجاة، والبعض الآخر لم ينجو منه، سواء كان فنانا أو ممثلا أو مواطنا عاديا.

وضرب فيروس كورونا الوسط الفني في مصر بشكل كبير، حيث أصيب العديد من الفنانين بالفيروس، أبرزهم الفنانة يسرا.

ولم يدم صراع مصفف الشعر المصري العالمي محمد الصغير كثيرا مع فيروس كورونا، ليخسر مصفف الشعر وخبير التجميل الشهير آخر معاركه ويرحل عن عالمنا.

فمن خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن الفنان أحمد السقا وفاة محمد الصغير والد زوجته مها الصغير.

وأعربت الفنانة لبلبة عن حزنها الشديد لوفاة خبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير، مشيرة إلى أنه كان من أصدقائها المقربين وبينهم صداقة ومعرفة دامت على مدار أكثر من 25 عاما.

وطالبت لبلبة الدعاء له والصبر لابنته مها الصغير وزوجها النجم أحمد السقا، وذلك بسبب مدى القرب منهم وقوة العلاقة، مشيرة إلى أن محمد الصغير كان محبوبا من الجميع وكان على مستوى كبير من الخلق ولم يرد أحد طلب منه أي خدمة.

أما عن تفاصيل أيامه الأخيرة، فقالت لبلبة إنها كانت على تواصل دائم معه، حتى بعد دخوله إلى المستشفى، وأضافت، أن الصغير كشف لها عن سبب إصابته وهو السائق الخاص به، لأنه كان يتعامل معه وكان يشعر بأعراض البرد العادية، وبعد أن أجرى المسحة تبينت إيجابيتها، وبعدها بعد أيام شعر الصغير بآلام الفيروس.

وكان محمد الصغير دخل في رحلة صراع مع الفيروس، فبدأت بآلام خفيفة في المعدة والرئة وبعدها تدهورت حالته ونقل إلى العناية المركزة، وبعد ذلك انتهى الأمر بتآكل الرئة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وبعدها جهاز الاختراقي، وتوفى صباح أمس الجمعة ودفن في مقابر العائلة بكلية البنات، وحضر لوداعه عدد من الفنانين منهم إلهام شاهين، ماجدة زكي، ساندرا نشأت، أمير كرارة، عمرو عرفة، محمد الشقنقيري، شريف نور الدين.

وأقيم مساء أمس عزاؤه أمام منزله في أكتوبر، وحضر لتقديم واجب العزاء عدد كبير من نجوم الفن منهم شريف منير، غادة عادل، مي عمر، محمد سامي، هاني رمزي، ريم سامي، عماد زيادة، حسام شوقي، إدوارد، لبلبة، محمد زيدان وزوجته وحازم إمام وزوجته والداعية مصطفى حسني والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية شرين حمدي وزوجها، ويستكمل السقا اليوم استقبال العزاء ومعه مها الصغير وابنه ياسين السقا.