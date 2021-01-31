تشبه ممثلة بحرينية.. أول ظهور لزوجة محمد سعد ونجلهما.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت بعض الحسابات النشطة المعنية بأخبار الفنانين علي السوشيال مديديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور زوجة الفنان محمد سعد وأم أبنائه، التي دائما ما يخفيها عن الأعلام، واستطاعت زوجته أن تخطف الأنظار وتدهش الجمهور بجمالها.

وبعد تداول الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرا فيها معا وحملت عنوان: “زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية”.

كانت المفاجأة التي صدمت الجمهور أن هذه ليست زوجة محمد سعد الحقيقية ولكنها صورة للفنانة البحرينية “شيماء سبت” والتي خرجت بنفسها لتوضيح أمر صورها المنتشرة برفقة الفنان المصري حيث أعادت نشر هذه الصورة عبر حسابها على تطبيق سناب شات وأشارت في تعليقها عليها إلى أنها هي من في الصورة بجانب محمد سعد ولكنها ليست زوجته.

وقالت شيماء، عبر حسابها بتطبيق سناب شات: “أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة علي جدا.. للتوضيح فقط”.

ويعد الفنان المصري الكوميدي محمد سعد، من نوعية الفنانين الذي يفضل إبعاد أبنائه وزوجته عن الإعلام والكاميرات، فهو متزوج سيدة من خارج الوسط الفني، تعرف عليها عن طريق العائلة، وتزوج منها منذ أكثر من عشرين عاماً، ورزق منها بثلاثة أبناء هم “نورالدين وكريم وياسين”.

“نورالدين محمد سعد” إبن الكوميديان المصري “محمد سعد”، الذي استطاع منذ ظهوره لأول مرة مع والده أن ينال انتباه الكثير من رواد مواقع التواصل، حيث أنه يتميز أيضاً بموهبة فنية ملحوظة في مجال التمثيل.

“نور”، شارك والده في أحد أهم أعماله، وهو مسلسل “شمس الانصاري”، الذي عرض في رمضان 2013، وقدم خلاله شخصية الطفل شمس الأنصاري، التي جسدها بعد ذلك محمد سعد.

ورغم أن هذه المشاركة كانت الأولى لنور الدين من حيث الوقوف أمام الكاميرا، إلا أنه نال إشادة عدد كبير من النقاد والجمهور، واستطاع تقديم دور مميز ولفت الأنظار، ونجح في أول اختبار حقيقي له على شاشة التلفزيون.