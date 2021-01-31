“غادة عادل” في حضن رجل بإطلالة جريئة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المصرية الجميلة غادة حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، بعدما ظهرت في حضن رجل، مما أصاب الجمهور بشيء من الصدمة لعدم معرفتهم من يكون.

ونشرت الممثلة المصرية صورة تجمعها بابنها الأكبر محمد في أول ظهور له بصورة “سيلفي” شاركتها عبر خاصية “الاستوري” في حسابها على موقع “إنستجرام”، وبدا شابا ملتحيا، الأمر الذي أثار دهشة العديد من متابعيها.

وكانت هذه الصورة التي أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بمناسبة احتفال النجمة غادة عادل بعيد ميلاد ابنها الاكبر محمد مجدي الهواري وهذا ما دفعها للتعليق قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك”.

عدد كبير من المتابعين على تويتر تعاملوا مع الصورة بشيء من الاستغراب بسبب أن غادة لديها إبن يتجاوز عمره العشرين عامًا وبنفس الوقت نجحت في الحفاظ على جمالها ورشاقتها، حيث تظهر في الصورة وكأنها شقيقته، وهو ما دفع أحدهم للتعليق باندهاش ساخرا: “غادة عادل مين ؟؟؟ غادة عادل بتاعتنا ؟؟؟”.

كما علق حساب آخر قائلا: “ما هو إحساسك عندما تعلم أن هذا ابن غادة عادل”.

يذكر أن غادة عادل صاحبة الـ “45 عاما” لديها 5 أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري وهم “محمد، مريم، عبدالله، حمزة وعز الدين”، حيث أعلنا عن طلاقهما رسميا في عام 2018، بعد زواج دام 20 عاما.