لن تصدق كيف أصبح شكل بنات محمد هنيدي.. إحداهن صورة طبق الأصل منه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة محمد هنيدي برفقة ابنتيه في أحدث ظهور لهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر الفنان محمد هنيدي يتوسط ابنتيه فاطمة وفريدة.

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وأثارت ابنتي محمد هنيدي إعجاب الجمهور، حيث جاءت التعليقات: «شكلكو اتغير خالص»، وقال آخر: «تحس انهم أكبر من أبوهم»، وتابعت أخرى: «البنت الصغيرة شبهه بالظبط».

ويُذكر أن أبناء محمد هنيدي ظهروا مع للمرة الأولى في العام 2019، وذلك في حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة.

وقد التقط محمد هنيدي عدد كبير من الصور مع فاطمة وفريدة وأحمد ووالدتهم السيد عبير الأسعد، وظهروا جميعا مبتسمين، وتألقت الفتاتين بملابس سهرة لامعة، فيما ارتدى الابن بدلة سوداء تشبه بدلة والده، أما الأم فقد ظهرت وقد فقدت كثير من الكيلوجرامات، حيث كانت تعاني قبل سنوات من الوزن الزائد.