تزوج ثلاث نساء أولهن إيطالية.. آخر ظهور للفنان كرم مطاوع قبيل وفاته.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - في يوم 9 ديسمبر عام 1996 رحل الفنان الكبير كرم مطاوع بعد مسيرة حافلة بالأعمال اناجحة في السينما والدراما والمسرح.

وفاة كرم مطاوع جاءت بعد صراعٍ مريرٍ جداً مع سرطان خبيث بالكبد انتشر بشكلٍ مفاجئ في كل أنحاء جسده.

كان آخر ظهور للفنان كرم مطاوع قبيل وفاته عندما جسد شخصية المخرج فريد ذهني في مسلسل الحفار.

المسلسل شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم لبلبة ووحيد سيف وحسين فهمي ومصطفى فهمي وآخرين.

يحكي المسلسل قصة واقعية من ملفات المخابرات العامة المصرية عن تفجير الحفار الإسرائيلي قبل وصوله إلى سيناء.

الفنان الراحل كرم مطاوع عرف بأسلوب مميز في الأداء وحقق جماهيرية كبيرة لاسيما في الدراما التليفزيونية حيث قدم عدد كبير من الأعمال منها جواري بلا قيود، برديس، أرابيسك وغيرها.

ولد كرم مطاوع في يوم 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق حصل على ليسانس الحقوق ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955 وعمل بالمسرح المصري في الستينات.

التحق بأكاديمية الفنون في روما ثم عاد إلى مصر وقدم أول أعماله بمسرحية “الفرافير” عام 1964، ثم تبعها بمسرحية “ياسين وبهية” كذلك قدم مسرحية “الفتى مهران” عام 1965، وهي من تمثيله وإخراجه.

تزوج كرم مطاوع ثلاث مرات الأولى بالإيطالية مارجريت التي انجب منها التوئم عادل وكريم ويقيمان حاليا في إيطاليا ثم بالفنانة سهير المرشدي التي انجب منها الفنانة حنان مطاوع ثم كانت زيجته الأخيرة بالمذيعة ماجدة عاصم.