ما هي صلة القرابة بين شمس البارودي وكل من غادة عادل وريم البارودي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أنها مستاءة للغاية من بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على السوشيال ميديا واليوتيوب وبعض المواقع الإلكترونية طوال الفترة الماضية وهي نسب بعض من النجمات لصلة القرابة لها.

وأضافت: تردد أن الفنانة غادة عادل هي نجلة شقيقتي من جهة الأب وهذا غير صحيح وهي ابنة أختي من والدتي لأن أمي لها أصول تركية وأبي سوري الجنسية ونحن 7 أشقاء.

وتابعت: انه بدأ يتردد أن غادة سورية لأن والد شمس البارودي سوري وهذا غير صحيح إنما غادة تنسب لي من جهة الأم وليس الأب».

وأكدت أن الفنانة ريم البارودي، لم تكن ابنة أخي على الإطلاق، وإنما هي نجلة ابن عمي وليس لأخي.

يذكر أن ريم البارودي، ارتبطت بالفنان حسن يوسف، عام 1972م، وأنجبا ناريمان ومحمود، وعمر، وعبدالله، و قررت اعتزال الفن في عام 1985م بعد عودتها من أداء العمرة، وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب، ثم عادت لارتداء الحجاب.