أول صورة لفاتن حمامة بالمايوه مع زوجها الأول في شهر العسل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ابتعدت الفنانة الراحلة فاتن حمامة طوال مشوارها عن مظاهر الإغراء والعريّ وقدمت الرومانسية بشكلها المحافظ في غالبية أفلامها.

لقطة نادرة سجلتها كاميرات المصورين للفنانة الراحلة وهي في حمام السباحة لتظهر لأول مرة بالمايوه وذلك خلال فترة زواجها الأول من المخرج الشهير عز الدين ذو الفقار.

عز الدين ذو الفقار هو والد ابنتها نادية والمخرج الذي قدمت معه سلسلة كبيرة من الأفلام الرومانسية التي حققت من خلالها الشهرة والتي تربعت بفضلها على عرش السينما لتكون سيدة الشاشة العربية بلا منازع.

انفصلت فاتن حمامة عن عز الدين ذو الفقار وتزوجت من الفنان عمر الشريف الذي التقت به لأول مرة عندما شاركها بطولة فيلم صراع في الوادي الذي أخرجه يوسف شاهين.”صراع في الوادي” كان نقطة الانطلاق للفنان عمر الشريف في عالم السينما ليس في مصر بل في هوليوود أيضا كما كان نقطة الانطلاق في سلسلة من الأفلام التي جمعته بفاتن حمامة ليصبحا من أشهر الثنائيات في السينما العربية.