شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. مي سليم شردت للحظات فظهرت منطقتها الحساسة في الغيط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة ريفية مما جذب انتباه متابعيها.

ويعرض حاليا للنجمة مى سليم مسلسل “ضربة معلم” من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

