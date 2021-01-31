شكرا لاهتمامكم بخبر ميمي جمال تعلن اعتزالها الفن نهائيا.. “عايزة أعوض اللي فات من حياتي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، عن حقيقة اعتزالها الفن، قائلة: “خبر اعتزالي للفن حقيقي ومن وقت ما توفى زوجي الفنان حسن مصطفى، فضلت حوالي عام أو عام ونصف وأنا تعبانة نفسيًا، واتهزيت شوية ومكنتش قادرة أعمل حاجة”.

وأضافت: “لما أحمد حلمي عمل فيلم لف ودوران قالولي إني هعمل دور أمه وهو عايزني أعمله”.

وأضافت ميمي في مداخلة هاتفية لبرنامج “المساء مع قصواء” على فضائية “TEN” أمس السبت: “بعد ما عملت فيلم لف ودوران قلت كفاية كده بقى لأني اشتغلت كتير وبشتغل من وأنا عندي 9 سنين”، متابعة: “عملت فيلم أقوى من الحب وفيلم آخر مع الفنان الراحل كمال الشناوي وزهرة العلا”.

وأوضحت: “والدتي هي اللي قدرت تساعدني في تربية ولادي وقلت كفاية بقى أشوف ولادي وأحفادي ونفسي شوية بقى”، مؤكدة: “أنا اعتزلت خالص بقى والكلام عن الخلافات بيني وبين أولادي أو أحفادي مزعج بالنسبة لي، وأنا مقلة في الحديث والرد تليفزيونيًا عن أي أخبار عني”.

وأكدت: “الأمر مجرد شائعات وعار تماما من الصحة، امبارح كنت بتغدى مع بنتي، ربنا يخلي بناتي وأحفادي”.

وتطرقت الفنانة ميمي جمال لحياتها الزوجية مع الفنان الراحل حسن مصطفى، مؤكدة أنها عاشت معه حياة طويلة معا ولكنهما كانا زوجين مختلفين عن أي ثنائي فني، فهما كانا بالمنزل زوج وزوجة ولكن بمجرد خروجهما للعمل كل منهما يركز في عمله ولا يتدخل أحدهما بعمل الآخر، “عيشنا أكتر من 40 سنة مع بعض على الوضع ده”.

وعن مشوارها الفني، واعتزالها للفن قالت الفنانة ميمي جمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز” أجرتها بمناسبة عيد ميلادها، “اشتغلت في الفن من وأنا صغيرة ولقيت بعد ماجوزي أتوفى حسيت إني كنت قاعدة على كرسي وليه ضهر ومسنودة وفجأة الضهر ده اتشال من ورايا، كان سندي وضهري وعشرة عمري وأبو ولادي، وقعدت فترة تعبانة نفسية وجالي بعدها فيلم لف دوران مع الفنان أحمد حلمي وعملته وبعده قررت أعتزل الفن”.

وأضافت الفنانة ميمي جمال “بناتي قعدوا يقولولي ياماما إنتي طول عمرك بتشتغلي وبتحبي شغلك، بس أنا كنت حسيت إني عاوزة أعوض الفترات اللي فاتت من حياتي واللي مكنتش عايشاها كويس، اشتغلت كتير وجه الوقت إني أستريح ودلوقتي بقعد أسبوع عند بنتي وأسبوع عند بنتي التانية وبشوف أحفادي وبنطلع مصيف مع بعض، وبعيش الحياة اللي معشتهاش، ومستريحة والحمد لله”.

وتابعت الفنانة ميمي جمال: “أنا بشكر كل حد فكر يسأل عليا ويعرف أخباري، أنا الحمد لله كويسة وبتمنى ليهم كل خير”، مشددة على أنها قررت ألا تعود للفن مرة أخرى، “صعب أرجع تاني خلاص، ده قرار اعتزال والحمد لله أنا مستريحة نفسيا كدا.. تعبت كتير وكدا كفاية”.