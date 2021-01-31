شكرا لاهتمامكم بخبر حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل بعد انقطاع دام 8 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة حنان ترك موجة جدل عارمة، بعد تداول أنباء عن عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد اعتزالها الفن لمدة 8 سنوات، ما جعل جمهورها يتساءل عن حقيقة الأمر .

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بعودة النجمة المعتزلة حنان ترك للتمثيل والأضواء من جديد، وأنها تواصل حاليًا قراءة عدة سيناريوهات لاختيار أحدها لتكون عودتها مميزة بحسب ما نشرته العديد من المواقع الإخبارية.

وحسبما أفادت عدة مصادر صحفية، تلقت الفنانة حنان ترك بالفعل عروضاً فنية كثيرة، خلال الشهور القليلة الماضية، ولكنها لا زالت تدرس قرارها بعد، ولم تتخذ قرارًا نهائياً بشأن العودة للفن من عدمه، لاسيما أنها ليست متمسكة بقرار الاعتزال، أو غلق الأبواب في وجه المخرجين والمؤلفين.

مصادر مقربة من الفنانة حنان ترك، قالت إن النجمة حنان ترك تتواجد هذه الأيام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قررت الذهاب إلى هناك للاستقرار بلا عودة، ونقلت حياتها بالكامل هناك بصحبة أولادها وزوجها.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر مقربة من الفنانة أنها لم تحسم قرار عودتها للفن، إذ أنها لم تعطِ حتى الأن وعوداً لأصحاب العروض الفنية خاصةُ إنها لم تتسلم أي من السيناريوهات المعروضة عليها بشكل مباشر حتى الأن، وأنها مازلت تدرس الأمر.

وأضافت المصادر، أن الفنانة المعتزلة تعيش بصحبة أولادها مع أهل زوجها شقيق القيادى الإخواني حسن مالك بالولايات المتحدة، نافية تماما عودة ترك للتمثيل وكذلك لمصر من الأساس خلال هذه السنوات، واصفة عودتها للتمثيل من جديد بالأمر المستحيل للغاية.

وستنظر في العروض المقدمة لها حال استقرارها على العودة بشكلٍ نهائي، إذ يجمعها اتصالات مع صناع الفن حتى الآن.

من ناحية أخرى، جاءت الكثير من تعليقات جمهورها التي زعمت بأنها ستفكر في خلع الحجاب بمجرد عودتها للتمثيل مثلما فعلن ممثلات أخريات، وهو أمر بعيدًا عن الحقيقة وليس له أساس من الصحة، فالفنانة حنان ترك لم يصدر عنها أي تصريح له مدلول على تفكيرها في خلع الحجاب سواء خلال فترة اعتزالها أو حتى بعد عودتها للساحة الفنية، في حين دعا لها البعض الآخر بالثبات عل ارتداء الحجاب حتى إذا عادت للتمثيل مرة أخرى.

يذكر أن أخر تواجد للفنانة المعتزلة حنان ترك فى السينما كان من خلال فيلم “المصلحة”، من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد عز، وفي الدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل “أخت تريز”، والعملين كانا عام 2012.

وكانت أعلنت الفنانة حنان ترك اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، ‏قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى”، فضلاً عن حذفها لجميع صورها من حسابها الشخصي على “إنستجرام” في عام 2018.

بينما عادت “ترك”إلى السينما مجددًا، بعد غياب سنوات، بتجرية جديدة ومختلفة من خلال مشاركتها في فيلم “النداهة”، وهو أول دراما صوتية تُعرض في صالات عرض ‏جماهيرية في مصر والعالم العربي، ويشاركها في بطولته الفنان هاني عادل، تأليف وإخراج خالد المهدي‎.