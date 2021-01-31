ابنة هند البلوشي تظهر لأول مرةوتثير الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت عبير ابنة الفنانة الكويتية هند البلوشي لأول مرة حيث نشرت النجمة الكويتية فيديو يجمع بينهما.

يأتي ذلك بعد أن طلب منها المتابعون أكثر من مرة أن تظهر هند برفقة ابنتها التي تنشر لها صور بعيدة بين الوقت والآخر.

خلال الفيديو ظهرت هند البلوشي برفقة ابنتها في أحد الأماكن العامة وأخبرت عبير أن المتابعين لها يسألون باستمرار عنها لتعلق بعدها هند وتقول: يسألوني عنك، شفنوها خلاص اطمنتوا؟!، وانقسمت آراء الجمهور حول الشبه بين هند وابنتها عبير.

اعتبر البعض أن عبير تشبه هند بدرجة كبيرة بخاصة وأن الطفلة لديها نفس لون البشرة ورسمة الوجه مثل والدتها في حين أكد آخرون أنها تحمل نفس ملامح والدها مشاري العوضي.