ابنة عبد الله الرويشد تخطف الأنظار بجمالها والجمهور يسأل عن جنسية أمها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن أصبحت شابة حسناء ظهرت أسيل ابنة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد في صور نشرتها الإعلامية الكويتية مي العيدان.

لاحظ الجمهور الشبه الكبير بين الفتاة وبين والدها وعلقت على الصورة قائلة: صورة الجميلة اسيل بنت الفنان عبدالله رويشد، وتنوعت تعليقات الجمهور على الصورة.

عبدالله الرويشد حرص على إبعاد عائلته عن الأضواء لذلك يعد تداول صورة ابنته أسيل أمر نادر جداً وهو ما أثار اهتمام الجمهور بخاصة وأنها تتمتع بجمال فريد ومميز وهذا ما دفع البعض للسؤال عن هوية والدتها وجنسيتها باعتبار أنها لا تشبه والدها أبداً.

إلا أن البعض الآخر أعتقد أن أسيل نسخة ثانية عن والدها بخاصة وأنها تحمل نفس شكل الأنف والفم لكن الجميع أجمع على أن جمال أسيل طبيعي ولا تعتمد على الكثير من المكياج أو التصنع وتحافظ على مظهرها الطبيعي الجميل الذي جذب الجمهور.