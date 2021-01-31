هل انتهت الأزمة بينهما؟.. سمية الخشاب ومحمد رمضان يتبادلان الغزل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن الأزمة بين الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب قد انتهت بعد أن تبادل الاثنان الغزل على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان نشر صورة له برفقة الطفل الذي يقدم دوره في كليب مصباح علاء الدين، وعلق عليها : أنا وأنا صغير من تصوير مصباح علاء الدين.

سمية الخشاب علقت على الصورة برموز قلوب، ليرد عليها رمضان: موسى مُشتاقلك.

كانت الأزمة قد نشبت في كواليس مسلسل موسى بسبب إصرار سمية الخشاب على وضع اسمها بجوار اسم محمد رمضان وهو ما رفضه الأخير نهائيا.