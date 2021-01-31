ابنة عمرو دياب تكشف عن رأيها في دينا الشربيني.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجابت نور ابنة الفنان عمرو دياب على أسئلة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أكدت نور عمرو دياب في الإجابة على سؤال وجه لها عن الفنانة دينا الشربيني واصفة إياها بالشخصية الرائعة مؤكدة أنها تحبها.

وسألها أحد المتابعين قائلاً: هل تحبين دينا الشربيني؟ فأجابته قائلة: بالتأكيد.. أحبها كثيرًا، إنها شخصية رائعة وطيبة.

وحول عدم ظهورها في دبي بصحبة شقيقها عبدالله وشقيقتها كنزي مؤخراً، خلال حفل الهضبة، قالت: ثق بي، كنت سأحب الانضمام إليهما فعلاً، ولكن أنا في المملكة المتحدة وهناك إغلاق بسبب الفيروس.

ووجه لها متابع أخر سؤالاً حول علاقتها بوالدها الفنان عمرو دياب، فقالت : إنه أكثر أب مجتهد أعرفه حتى الآن، اجده دائمًا حينما أحتاج إليه، إنه مصدر إلهام بالنسبة لي والعديد من الآخرين.. أنا محظوظة به، أحبه من كل قلبي.