شيماء علي في أول ظهور بعد عملية التجميل وتغير ملامحها يصدم الجمهور.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - خضعت الفنانة شيماء علي لعملية تجميل وظهرت وهي تحت تأثير المخدر.

العملية كانت لعلاج مشكلة بالأنف إلا أن الجمهور لاحظ التغير الكبير في ملامحها خلال أول ظهور لها بعد عملية الأنف.

خلال اللقطات التي ظهرت فيها شيماء علي استعرضت مكياجها وإطلالتها أمام الجمهور وتنوعت تعليقات الجمهور حيث أكد البعض أن ملامحها بالكامل تغيرت ما عدا الأنف لكن اعتقد آخرون أن الاعتماد على مكياج كثيف أخفى أثر العملية بدرجة كبيرة.