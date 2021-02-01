شكرا لاهتمامكم بخبر محمد رمضان مع طارق العريان.. وأصالة تخرج عن صمتها وترد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شوق النجم محمد رمضان جمهوره لمفاجأة كبرى خلال عمل جديد لم يفصح عنه، حينما أعلن عن اجتماعه في عمل واحد بصحبة المخرج طارق العريان، وذلك عبر فيديو ظهر فيه بصحبة الأخير ونجله عمر، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وقال فيه: “آل عريان، ثقة في الله نجاح، قريباً”، وما إن ظهروا معا حتى تشوق جمهوره إلى ما يجمعهما خلال الفترة القريبة، خاصة أن رمضان وطارق العريان لم يسبق لهما الاجتماع بعمل فنى معا.

ويأتى هذا الظهور فى الوقت الذى يستعد خلاله النجم محمد رمضان لمسلسله الجديد “موسى” والذي ينافس به فى موسم رمضان المقبل، والذي يصفه بأنه ملحمة منتظرة، وظهر في كل الصور مرتديًا الجلباب الصعيدي، فهو يؤدي دور شاب صعيدي، وكان آخر الصور ما نشرها مخرج العمل محمد سلامة خلال تواجدهم فى لوكيشن التصوير بمنطقة جبل الدهشنة فى محافظة سوهاج.

واعتاد محمد رمضان، قبل عرض أى عمل فنى، نشر صور من كواليس التصوير، وتشويق جماهيره ومتابعيه، ومنذ بداية تصوير مسلسل “موسى” وهو حريص علي ذلك مع جمهوره، حيث نشر مجموعة صور خلال استعراض مهارته مع الحصان، وصور أخرى تجمعه بمخرج العمل ومؤلفه وخلال استعداده لأداء أحد المشاهد.

هذا وكشفت الفنانة السورية أصالة، أنها بصدد كتابة مذكراتها، تبدأ من خلالها سرد الأحداث التي تعيشها في الوقت الحالي، مرورًا بالماضي ورجوعًا للوراء قريبًا، “لتوضيح بعض الأمور، ممكن تتحول لفيلم بس فيلم هندي، أشبه بالحياة التي عاشتها”.

وأضافت أصالة خلال تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي، أنها تعبر عن حالها بمواقع السوشيال ميديا لأنها تظهر الجوانب الحقيقية للأشخاص.

وعن حذفها صورة طليقها المخرج طارق العريان، وعارضة نيكول سعفان من على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” رفضت أصالة التعليق “مابدي إحكي”، وعادت لتؤكد أنها لا تريد أن ترى الصورة مرة أخرى عبر حسابها “شي بيزعجني كتير”.

وكانت أصالة انفصلت عن زوجها المخرج المصري طارق العريان مع بداية عام 2020 بعد زواج دام نحو 13 عامًا وأنجبت خلالها آدم وعلي، ولمحت أن الانفصال بسبب خيانته لها، ونشرت صورته بصحبة نيكول سعفان بعد عدة أشهر، ونالت أصالة من خلاله تعاطف كبير وتلقت الآلاف من رسائل الدعم من الجمهور.

وعلقت عليها “أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم .. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ الصّورة مو عاديّه .. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب”.

وفيما يخص وفاة بعض السوريين خارج بلادهم وعودتهم داخل «”صندوق خشبي” للدفن بتراب سوريا، قالت آصالة خلال لقاءها، إنه مو مهم وين تدفن، فضلًا عن أمنيتها بأن تدفن في السعودية أو مصر أو البحرين.

وكانت أصالة قد عاشت أزمة مع الأزهر الشريف بسبب أغنيتها “رفقًا”، وتحريم الاستماع لأغنيتها الجديدة، بسبب استخدام حديث نبوي شريف، ضمن كلمات الأغنية، ما أدى إلى قيام المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية، التابع للأزهر بتحريم الأغنية.