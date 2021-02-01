شكرا لاهتمامكم بخبر تعرف على المرض الذي أصاب الفنان كريم محمود عبد العزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرج الفنان كريم محمود عبد العزيز من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية أمس.

وقال شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز، إن شقيقه كريم محمود عبد العزيز، تعرض لأزمة صحية أدت لدخوله المستشفى.

وأضاف: “إحنا لسه خارجين من المستشفى من شوية، وروحنا البيت.. وكريم كان عنده حاجة الدكتور مسميها أزمة صدرية أو أزمة تنفسية بس الحمد لله”.

وكان تعرض الفنان كريم محمود عبد العزيز لأزمة صحية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه كريم وهو في المستشفى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: “الحمد لله على كل حال”.

يذكر أن النجم كريم محمود عبد العزيز قال فى أحد البرامج: “الدور اللى عملته في مسلسل الاختيار حاجة مشرفة ليا وحبيت أوى المشهد ده، لأنه بيوثق حادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه”.

وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز قال: “لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتيرة، وأنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى، لأنها بتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية”.

وأضاف كريم، أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زي مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى”.

كان الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كشف في وقت سابق عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز بعد نقله لأحد المستشفيات.

وقال زكي: “كريم محمود عبد العزيز الحمد لله بقى زي الفل، هو خلاص خرج من المستشفى وروّح البيت”.

أضاف نقيب المهن التمثيلية: “كريم كان عنده شوية إجهاد بس مش أكتر، والحمد لله خلاص بقى زي الفل وأصبح في المنزل”.

وكان المنتج محمد محمود عبد العزيز، كشف عن مرور شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بأزمة صحية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

ومن جانب آخر، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه “موسى” في دور العرض السينمائي قريبًا، والذي يشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.