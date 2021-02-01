بنات صلاح عبد الله.. كيف احتفلن بعيد ميلاده.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة تجمعه مع بناته الأربعة، عبر حسابه الشخصي ” فيس بوك”

وعلق عبد الله علي الصورة قائلا، “صباح الخير ..مع بناتى دنيا وشروق وجنا”.

وقد علق علي احتفال أحفاده منذ أيام، “في ذكرى يوم مولدي السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم أطيب الطيبين.. صورة من السنة اللي فاتت بكل اللي فات من السنين.. أحفادي، كَرمتي ومُرادي، يتسابقون لاسعادي.. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم.. قولوا آمين”.

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله احتفل بعيد ميلاده منذ أيام، وقت احتفل خلال تصوير أحدث أعماله مع الفنان أحمد عز في مسلسل ” هجمة مرتدة” .

وشارك مؤخرا في بطولة مسلسل “اتنين في الصندوق” ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وفي وقت سابق، كشف الفنان صلاح عبد الله، عن علاقته بأسرته وتعامله مع بناته وأزواجهن الأهلاوية رغم انتمائه للزمالك، وعلاقته بأحفاده.

وقال عبدالله: “أنا زملكاوي صميم أبا عن جد، وعيت على الدنيا لاقيت نفسي زملكاوي، ولكن مش متعصب”.

وأضاف، أنه يرفض تماما أي عنف أو تطاول من مشجعين كرة القدم باختلاف انتمائهم الكروية، موضحا أن هناك لجانا إلكترونية تتدخل لإشعال الأجواء بين المشجعين.

وتابع: أزواج بناتي لما جاءوا لطلبهن للزواج لم أسألهم عن انتمائهم الكروية، ولكن تفاجأت بعد الزواج، مضيفا أن علاقته قوية مع أحفاده كارما ومراد، قائلا “أعز الولد ولد الولد”.