بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن السبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية المتألقة بسمة وهبة حالة من الجدل، وذلك بعد إعلانها معرفة السبب الحقيقي وراء انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني.

وقالت الإعلامية المتألقة بسمة وهبة في فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «للأسف مضطرة أقول لكم عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه؟ سابوا بعض من نبرنا يا جماعة».

الاعتداء على فنانة داخل شقتها بأكتوبر.. والسائل المنوي لأحد المتهمين يفجر مفاجأة

نرمين ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. والجمهور: «مين دي؟»

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: «عمرو دياب قمر ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه وهي كمان كل حاجة حلوة فيها، جبناهم الأرض.. حسد وعنينا ونبرنا عليهم».

وقالت بسمة وهبة إن البعض يستغلون انفصال الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني لإشعال الأجواء بينهما، ذاكرة الإعلامي تامر أمين ووجهت له رسالة قائلة: «تامر يا أمين بوتاجاز، مفيش داعي يا تامر وبعدين لما تعمل كده أطلع أنا أعمل إيه ي برنامجي الجديد؟، يا جماعة براحة على الناس، لو في واحد % إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا، بسبب تناقل الكلام والتأويل».

أوضحت بسمة وهبة أنه من غير اللائق تناول سيرة الطرفين كونهما شخصيتين عامتين، كما نصحتهما بأن المال قد يشتري أي شيء والقدر قد يجلب أي شيء ولكن الحب لا يقدر بثمن، وأن يحاولا التنازل وتقريب وجهات النظر وألا يستغنيان عن حبهما بسهولة.

وكانت بسمة وهبة كشفت إصابتها بشلل عضلي في الوجه إثر تعرضها لخطأ طبي بأحد مراكز التجميل.