نسيت كل شيء وتذكرته.. تامر حسني يدعم معجبة فقدت ذاكرتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقبل الفنان تامر حسني إحدى معجباته التي تغلبت على المرض من أجل لقاء نجمها المفضل.

التقى تامر حسني بـ بيرهانوالتي مرت بحادث أليم، فقدت بسببه الذاكرة ولم تكن تتعرف على أفراد أسرتها بما فيهم والدها وأختها، ولكنها كانت تتذكر حبها لتامر حسني، كما كانت ترفض تناول الطعام دون الاستماع إلى أغنيته الموضوع فيك

وأضافت بيرهان في حديثها مع حسني أن الأطباء قد يأسوا من قدرتها على المشي من جديد بعد إصابتها بشلل، غير أنها أصرت على المحاولة وهي تأخذ الدعم من أغانيات نجم الجيل، وبالفعل أصبحت قادرة على السير حاليًا من جديد، وحاليًا تحاول التخلي عن العكاز تمامًا.

قدّم تامر حسني لبيرهان الدعم، وكتب لها رسالة عبر حسابه على بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: “يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة.

وتابع: وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيرة جداً بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما أنتي فرحانة بمقابلتي وبكتير كمان والله، يا رب أشوفك بكامل الشفاء قريب جداً وبدعوات كل اللي شافوا قصتك.