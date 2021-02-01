بعد أنباء عن فيروس جديد.. شيرين رضا تعلق غاضبة وكندة علوش: انتحار جماعي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن استيائها من خبر تفشي فيروس نيباه في الصين.

شيرين رضا نشرت صورة لخبر صحفي بعنوان: تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75% قد يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.

وعلقت شيرين رضا قائلة: إيه الهبل ده؟ يعني إيه بقى؟ طب احنا المفروض نعمل إيه؟

وعلقت الممثلة كندة علوش قائلة: ننتحر انتحار جماعي.. يا نعيش عيشة فل، يا نموت احنا الكل.

وظهرت مخاوف أخرى بشأن احتمال الدخول في جائحة جديدة يسببها فيروس آخر جاء من الصين يسمى فيروس نيباه.

وقد قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة «أكسيس تو ميديسين» غير الربحية، إنه من المحتمل أن يكون «نيباه» هو الوباء المقبل. كما أظهرت أن نسبة تفشي الفيروس في الصين يفوق تفشي فيروس كورونا.

كما تتشابه اعراض فيروس نيباه مع فيروس كورونا المستجد، فكلاهما يُحدث مشاكل تنفسية لدى المصابين، وآلام العضلات.