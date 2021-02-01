أحمد فهمي يعاني من عقدة الجزم ويكشف تفاصيل حياة الفقر التي عاشها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان المصري أحمد فهمي أن نشأته في أسرة فقيرة، ومعاناته مع الحياة في طفولته لم تتسبب في عقدة نفسية له.

فهمي قال إنه يتصرف بطريقة طبيعية بعدما كون ثروة من العمل في الوسط الفني، وأشار إلى استفادته من نصيحة والده ببذل أقصى جهد لتأمين مستقبله ماديا قبل بلوغ عامه ال 45.

وكشف فهمي عن تفاصيل معاناته مع الظروف المادية الصعبة أثناء مشاركته مع أحمد شعيب في برنامج “بصراحة مع” على شبكة قنوات MBC، قائلا: ولدت في عائلة فقيرة، ولدي 5 إخوات بنات وأخين من والدي، وكنا عائلة كبيرة وأبويا كان مرتبه قليل وحياتنا ماشية بصعوبة، وكان ترتيبي بين اخواتي قبل الأخيرة.

وأضاف ابويا كان بيجيبلي جزمة مرة واحدة كل سنة، واللى حصل وأنا صغير معمليش عقدة لما اتشهرت وبقيت نجم ومعايا فلوس.

أضاف: عقدتي الوحيدة دلوقتي في الجزم، أنا أكتر شخص في العالم بيحب يشتري جزم، وافتكر إنى كنت بحاول أجمع مصروفي وأنا صغير علشان أوفر جزمة تانية غير اللى الجزمة اللي أبويا بيجيبهالي.