بعد انفصالها عن والدها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل برأيها عن دينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت نور عمرو دياب، نجلة الهضبة حالة من الجدل على مواقع التواصل، وذلك بعد الكشف عن رأيها وعلاقتها بالفنانة دينا الشربيني، واصفة إياها بالشخصية الرائعة.

وكان أحد متابعي قد وجه سؤالًا لها عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، قائلا: “هل تحبي دينا الشربيني؟”، فأجابته قائلة: “بالتأكيد.. أحبها كثيرا، أنها شخصية رائعة وطيبة”.

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كما كشفت نور دياب سر عدم ظهورها في دبي مع أشقائها “عبد الله وكنزي وجانا” مؤخرا وحضور حفل الهضبة الأخير في ستاد دبي؛ قائلةً: “كنت أحب الانضمام إليهما للغاية، ولكن أنا في بريطانيا وهناك إغلاق بسبب كورونا”.

وترددت أقاويل خلال الفترة الأخيرة الماضية، حول انتهاء علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.