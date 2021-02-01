ريهام عبد الغفور تكشف المزيد من أسرارها وتدلي باعتراف جريء

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعترفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور بتعرضها لضغوط نفسية تسببت لها في معاناة مع الأرق وخضعت للعلاج على يد طبيب نفسي.

كما أوضحت حقيقة احتراف زوجها عزف الطبلة، مشيرة إلى أن الأسرة كلها تهوى العزف على الآلات الموسيقية، وقالت إنها حريصة على قضاء حياتها ببساطة مثل أي سيدة مصرية.

ريهام أضافت أن جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد، كانت درساً كبيرا من ربنا، عن الامتنان ليعرف الشخص قيمة النعم في حياتنا، مشيرة إلى أنها كانت تجتمع مع عائلتها أكثر وقت ممكن، وهذا لم يحدث في وقت ما قبل كورونا.

وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية قائلة: إنها مثل أي سيدة مصرية يبدأ يومها بالاستيقاظ مبكراً لأوصل أولادي على مدرستهم واحضر لهم وجبة الفطار، ثم أبدأ في ممارسة الرياضة اليومية وهذا يحدث أحياناً على حسب الحالة المزاجية.

ووصفت الفنانة ريهام عبدالغفور، حياتها بأنها أبسط ما تكون وتحاول قضاء أكثر وقت مع عائلتها، وعن سؤال عن وضع الموسيقى في المنزل، قالت إن زوجها يمارس هواية الطبلة، ونجلها الأكبر يلعب على الجيتار، أما الأصغر فيلعب بيانو، لافتة أنها تقدر الموسيقى بشكل كبير.