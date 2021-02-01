بعد تعرضه لوعكة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لكريم محمود عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مقربون من أسرة الفنان كريم محمود عبد العزيز عن تحسن حالته الصحية، وأنه غادر المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى هناك.

ومن جانبه، قال المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز إن الحالة الصحية لشقية الفنان كريم محمود عبد العزيز مستقرة.

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وأضاف الفنان محمد محمود عبد العزيز أن شقيقه كريم محمود عبد العزيز عاد إلي منزله وأصبح بصحة جيدة

وعن حالة الفنان كريم محمود عبد العزيز، قال محمد محمود عبد العزيز: «كريم عانى من أزمة صدرية تنفسية شديدة ولكنه أصبح بصحة جيدة».

وكان الفنان محمد محمود عبدالعزيز قد نشر في وقت سابق صورة لشقيقه علي سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله علي كل حال».