مفاجأة جديدة بشأن عودة حنان ترك للتمثيل مرة أخرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء عن عودة الفنانة حنان ترك إلى الفن من جديد.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة حنان ترك أنّ حنان ترك تلقت بالفعل عروضًا فنية كثيرة، خلال الشهور القليلة الماضية.

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وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أنّ حنان ترك، لا زالت تدرس قرارها بعد، ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن العودة للفن من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن حنان ترك ليست متمسكة بقرار الاعتزال، أو تغلق الأبواب في وجه المخرجين والمؤلفين.

وقالت المصادر، إنّ حنان ترك، لم تتسلم أي سيناريوهات بشكلٍ مباشر حتى الآن، لكنها تُعطي وعودًا لأصحاب العروض بالتمهل، وستدرس أحدها حال استقرارها على العودة بشكلٍ نهائي، إذ يجمعها اتصالات مع صُنّاع الفن حتى الآن.