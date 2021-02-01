اتفرج .. بنت عمرو دياب بصدر شبه عريان قلبت السوشيال ميديا

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عدن - ياسمين التهامي - قامت نور عمرو دياب بنشر العديد من الصور الجديدة الخاصة بها مستخدمة حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي تتحدى التنمر بعد ما حدث لها في الفترة الأخيرة.

صورة نور عمرو دياب الجديدة تتحدى بها التنمر

يذكر أيضاً أن نور عمرو دياب ظهرت في الصورة الجديدة بفستان لونه زهري وتسريحة شعر مميزة وبسيطة، وهي لم تتكلف بوضع الكثير من المكياج، ولم تقوم بإرتداء الكثير من الإكسسوارات واعتمدت على إطلالتها البسيطة والرائعة، وهي من أبرز وأحدث الصور المميزة الخاصة بها في الساعات الأخيرة الماضية وحصلت على إعجاب العديد من المتابعين.

تعتبر نور هي الأبنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، وقام الهضبة والدها بإهداء لها أغنية “نور العين”، وهي تعرضت في الفترة الأخيرة إلى حملة من التنمر الكبير بعد نشر صورة لها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” ولم تقوم بالتعليق على أي من التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت وعدم الرد.

وجاءت بعض التعليقات التي كانت مسيئة كثيراً بحقها وقام عدد من المتابعين بالرد على من قاموا بمهاجمتها وجاءت على كل من تنمروا عليها ودافعوا عنها، وذلك لأنها من الأشياء التي أثرت كثيراً عليها، وتقوم دائماً بتقديم العديد من الصور الخاصة بها طوال الوقت لأنها تحب دائماً أن تشارك جميع متابعيها الصور الجديدة.