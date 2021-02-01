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اتفرج .. شاب اول ما شاف سما المصري قلع هدومه وما فعلته معه صادم

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام داعبت به جمهورها وهى تتجول فى الشارع بملابس مموهة .

وتعرضت سما ،لموقف محرج حيث قابلت شاب يرتدى بنطلون جينز ممزق ، وسألته سما عن سبب تمزيق البنطلون فحاول الشاب خلع البنطلون امام سما المصرى.

وعلقت سما على الفيديو: واحاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه…يكونش عشان النهارده الخميس؟

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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