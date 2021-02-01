بنات حميد الشاعري تشعلن مواقع التواصل بجمالهن في أول ظهور لهن على السوشيال ميديا

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان الليبي حميد الشاعري جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له تجمعه بأبنائه في أول ظهور لهم على السوشيال ميديا.

ونشر حميد الشاعري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمه بأبنائه الثلاث نديم ونورا ونبيلة.

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وعلق حمدي الشاعري على الصورة، قائلًا: «مع أولادي.. نديم ونبيلة ونورا.. ربنا يحفظكم ويحميكم من كل سوء وشر».

ومن جانب آخر، طرح حميد الشاعري في نهاية 2020، ألبوم “أنا بابا” الذي يعود به للساحة الغنائية بعد 14 عاما منذ ألبوم “روح السمارة” من إنتاج شركة عالم الفن عام 2006.

وتعاون حميد الشاعري في الألبوم مع عدد كبير من المبدعين، من بينهم صابر كمال وبلال سرور وعزيز الشافعي وطارق عبدالجابر وتوما ونديم الشاعري ورامي جمال وغيرهم.