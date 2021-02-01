فنانة شهيرة تثير الجدل بواقعة صادمة: «اعتدوا على بنتي قدام عيني» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة الهندية الشهيرة سنيها أولال، وذلك بعد إعلانها عن تعرض ابنتها الطفلة لمحاولة اعتداء في المنزل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فقد تعرضت ريا ابنة الـ 7 أعوام نجلة الفنانة الهندية سنيها أولال للاعتداء من قبل مجهولين اقتحموا منزلها.

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وقالت «أولال»: «لقد كنت في منزلي في حي جايبور برفقة ابنتي وحدنا، حتى فوجئنا بثلاثة أشخاص يقتحموا منزلي».

وأضافت الفنانة الهندية الشهيرة: «المجرمون كانوا ملثمون ولم استطع التعرف على وجوههم، ففور دخولهم المنزل اقتادوني أنا وابنتي إلى الطابق العلوي من المنزل وطلبوا مني إعطائهم أي أموال أو مجوهرات في المنزل».

وتابعت «أولال»: «قلت لهم إنني لا أملك أي أموال في المنزل وكل المجوهرات التي أملكها ليست حقيقية وإنما اكسسوارات خاصة بالعمل».

واستطردت «أولال»: «شعر المجرمون بالغضب مما دفعهم بتهديدهم بالاعتداء علي، وعندما قلت لهم إنني لا أكترث لتهديداتهم، هددوني بالاعتداء على ابنتي».

وقالت «أولال»: «هم أحد المجرمين الثلاثة بحمل ابنتي الطفلة إلى إحدى الحجرات، وقام آخر بوضع سكين على رقبتي حتى لا أصرخ أو أطلب المساعدة».

وقالت «أولال»: «لقد حاول المجرمين الاعتداء على ابنتي أمام عيني، لقد اعتدوا عليها بالفعل، ولحسن حظي أن وجي حضر إلى المنزل في الوقت المناسب وأبلغ الشرطة».

ومن جانبه، قال مفوض شرطة مدينة جايبور إن الشرطة تمكنت من القبض على المتهمين الثلاثة.

ووفقًا لآخر أرقام الجرائم الرسمية، سجلت الشرطة 33658 حالة اغتصاب في الهند في عام 2017 – بمعدل 92 حالة كل يوم. ومع ذلك، يجدر بنا أن نتذكر أن العديد من حالات الاغتصاب في الهند لا تزال من دون إبلاغ عنها. كما أصبح استهداف الأطفال في مثل هذه الجرائم مصدر قلق كبير.