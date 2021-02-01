بعد 10 سنوات من النجاح.. ريا أبي راشد تخرج عن المألوف

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريا أبي راشد

بعد ١٠ سنوات من نجاح برنامجها الضخم “scoop with raya”.. نجحت رايا في الترويج للموسم العاشر من برنامجها، بجلسة تصوير مختلفة تماما، مما جعل الجميع يتوقع خضوعها لبعض عمليات التجميل، وذلك بسبب ظهور صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بملامح مختلفة، ولكن كانت هذه جلسة تصوير البرنامج، وتلعب رايا شخصيات مختلفه تماما عما تعودنا عليه من رايا كمذيعة.

واختارت ريا الظهور بطريقة نجوم هوليوود حيث أطلت على متابعيها، في عدد من الإطلالات المختلفة والمقتبسة من أشهر الأفلام العالمية الشهيرة، حيث أن برنامجها يستضيف نجوم هوليوود ويتحدث عن قصص نجاح أشهر الأفلام العالمية.

ومن الشخصيات التي تقمصتها رايا كانت شخصية هاري بوتر بنظارته الشهيرة وعصاه السحرية.

وكانت ريا أبي راشد قد شاركت متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لها أثناء استعدادها لتصوير الإعلان الترويجي للموسم العاشر من برنامج “scoop with raya” وكانت ترتدي إطلالة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون في دورها الشهير بفيلم “Black Widow الأرملة السوداء” هو فيلم أميركي يعرض شخصية من عالم مارفل التي تحمل نفس الاسم، من المفترض أن يكون الفيلم الرابع والعشرون لمارفل، إخراج كيت شورتلاند، من تأليف جاك شيفر ونيد بنسون، بطولة سكارليت جوهانسون في دور ناتاشا رومانوف / بلاك ويدو، إلى جانب ديفيد هاربر، وفلورنس بوج، وأو تي فاجنيل، وراشيل فايسز.

وعلقت ريا حينها على الصورة قائلة:” 18 يوم وسوف تعرفوا كل شيء”، وحازت الإطلالة على إعجاب الآلاف من محبي رايا في أرجاء الوطن العربي.

برنامج Scoop with Raya الذي تقدمه ريا، يذاع عبر شاشة MBC 2، وتستضيف فيه نجوم هوليوود، وعلى مدار السنوات الماضية استضاف هذا البرنامج أشهر نجوم العالم من بينهم: براد بيت، جورج كلوني، ويل سميث، كما كانت إحدى البرامج على السجادة الحمراء بمهرجان الأوسكار.

ريا أبي راشد إعلامية لبنانية بريطانية، منتجة ومقدّمة برنامج “Scoop With Raya” في قناة “MBC 2” منذ عام 2005، ومقدمّة برنامج “Arabs Got Talent” في قناة “MBC 4” منذ عام 2010، وأول محاورة عربيّة تغطي كواليس نجوم السينما والموسيقى الغربية.

كما أنها سفيرة شركة “Sony Mobil”، والوجه الإعلاني للعديد من الشركات، منها: “IWC” للساعات السويسريّة، و”Bannana Republic” الأميركيّة للملابس والإكسسوارات.