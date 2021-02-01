شكرا لاهتمامكم بخبر ياسمين صبري تواصل أناقتها بالجواكيت المختلفة.. لن تصدق الأسعار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تفضل الممثلة المصرية ياسمين صبري ارتداء الملابس الكلاسيكية، فالبليزر Blazer قطعة مهمة في إطلالاتها اليومية وتعتمد عليه بشكل كبير.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لياسمين صبري بصحبة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، كانت ترتدي جاكيت بتصميم عسكري Army ولون زيتي من تصميم دار أزياء بالمان Balmain، ويصل سعره إلى 1890 يورو، ويعد هذا الدار مفضل لدى ياسمين، كما نسقته مع حقيبتها المفضلة من تصميم دار أزياء Hermes الفرنسي والحذاء من تصميم Aquazzaro.

تزوجت ياسمين صبري من أبو هشيمة في شهر أبريل الماضي، وسط حالة من الجدل حول زواجهما الذي تم في أجواء عائلية.

وتحدث رجل الأعمال المصري عن علاقته بزوجته قائلاً، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “السؤال الصعب” عبر شاشة Sky News عربية، إنه لا يقصد أبدا أن يصبح تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن اهتمام متابعيه دائماً ما يكون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها.

وأضاف: “بقول للناس اللي بتابعني حاولوا تركزوا في شغلي أكتر من الحاجات الشخصية، لأن الشغل ده ممكن يفيد شباب كتير”.

والجدير بالذكر أن الفنانة الشابة ياسمين صبري نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من منزلها ورجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، وأوضحت هذه المقاطع تفاصيل احتفال زوجها بعيد ميلادها.

وظهر في الفيديو منزل ياسمين وهو مزين بعدد كبير من البالونات والزهور التي حملت صورهما، وظهرت أيضاً صناديق الهدايا.

كما نشر زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حساباته الرسمية بمواقع الواصل الاجتماعي لقطات له برفقة زوجته أمام “تورتة” العيد ميلاد التي أُرفق عليها “عيد ميلاد سعيد ياسمين” واكتفى بالتعليق بقلوب على هذا المنشور.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل فرصة تانية الذي تم عرضه في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي ودياب وإدوارد ومحمود البزاوى وهبة عبد الغني و‏سارة الشامي ومحمد أبو داود وأحمد الشامي ونهال عنبر وعمر الشناوي ومحمد جمعة‎.