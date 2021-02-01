شكرا لاهتمامكم بخبر هنا الزاهد تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن مبكرا ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، نشرت الممثلة الشابة هنا الزاهد مقطع فيديو صغير مرتدية الحجاب من كواليس مسلسل حلوة الدنيا سكر، وتزامن هذا مع يوم الحجاب العالمي.

وعلقت هنا الزاهد على الفيديو قائلة: “استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر، من أكثر الشخصيات اللي بحبها يا رب تعجبكم”.

مسلسل حلوة الدنيا سكر مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان 2021. المسلسل من تأليف ضياء محمد، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم الشباب، وهم: هنا الزاهد، ومحمود عبد المغني، ومحمد الكيلاني، وزهرة الحاروفي، وأحمد سلطان، وأحمد حاتم.

تشارك الممثلة الشابة فرح الزاهد في المسلسل، وهي أخت هنا الزاهد، كما يظهر الممثل أحمد فهمي، زوج هنا الزاهد، ضيفًا للشرف في المسلسل.

من المقرر عرض المسلسل على قناة dmc، والمسلسل عبارة عن 9 حكايات منفصلة على مدار 45 حلقة، أي أن الحكاية تستمر 5 حلقات.

تؤدي هنا الزاهد في المسلسل 9 شخصيات، واحدة لكل حكاية، ويبدو أن هنا ترتدي الحجاب في إحدى هذه الشخصيات. في كل حكاية يظهر نجم مختلف من الأبطال الشباب أما الفنانة هنا الزاهد.

سبق وأن نشرت هنا الزاهد البوستر الدعائي للمسلسل، وتظهر هنا بـ 9 شخصيات مختلفة، وتسريحات ولون شعر ولوك مختلف لكل شخصية، ويبدو بالفعل أن إحدى الشخصيات ترتدي الحجاب.

بدأت هنا الزاهد حياتها الفنية في الإعلانات، وبعدها انتقلت إلى الأعمال الدرامية في التلفزيون والسينما.

كان أول أعمال هنا الزاهد التلفزيونية مسلسل يوميات ونيس وأحفاده في عام 2009، وفي عام 2014 مسلسل فرق توقيت.

توالى ظهورها في الأعمال التلفزيونية مثل البيوت أسرار، وموالانا العاشق، ومأمون وشركاه، والميزان، وفي اللالا لاند، وسك على إخواتك، وأيوب.

ظهرت هنا الزاهد لأول مرة في السينما أثناء طفولتها في فيلم المشخصاتي عام 2003، وبعدها في فيلم خطة جيمي عام 2014 بدور فاطمة، وكان آخر أفلامها فيلم الغسالة عام 2020.

وعن آخر أخبارها، فسوف تظهر هنا الزاهد في فيلم «في عز الظهر» مع الممثل العالمي مينا مسعود. ستقوم هنا بدور اليد اليمنى لبطل العمل في عمليات النصب الدولية.

الفيلم من نوع الأكشن والتشويق، ومن بطولة مينا مسعود، وهنا الزاهد، ومحمد على رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، وتأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.