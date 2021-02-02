أحمد مكي.. بعد غياب يعود لإثارة الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنان المصري أحمد مكي تريند تويتر بعد نشره صورة له في مسلسل “الاختيار 2” وتجسيده شخصية ضابط شرطة.

ولاقت صور الفنان أحمد مكي من كواليس تصوير مسلسل “الاختيار 2″، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، إقبالا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الفنان أحمد مكي وهو يقف في كواليس تصوير المسلسل، مرتديا زي الشرطة ويحمل سلاحا ناريا خلال تصوير أحد المشاهد الخارجية، حيث تفاعل الآلاف من معجبي الفنان أحمد مكي بصوره، ومنهم من أشار إلى أنه يشبه الفنان العالمي فان ديزل نجم هوليود الشهر في هذه الإطلالة.

وواصل النجم أحمد مكى في الآونة الأخيرة، تصوير مشاهده فى مسلسل “الاختيار 2″، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل النجم كريم عبد العزيز والنجم إياد نصار، ويجسد مكى دورا جديدا عليه فى الدراما ويبتعد عن الكوميديا من خلال هذا المسلسل.

وحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي تحتوى على الأكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، رمضان المقبل سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يُعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية، خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.