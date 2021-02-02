شكرا لاهتمامكم بخبر عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع هذه الفتاة.. فهل يعيش قصة حب جديدة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر عمرو دياب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور له مع مودل أثارت الجدل حول علاقتهما، خاصة بعد أن ظهرا وهو يحتضنها في إحدى الصور وأخرى يحملها فوق ظهره، ليتنبأ البعض بأن الفنان المصري يعيش قصة حب جديدة، وذلك قبل أن يتم الكشف عن حقيقة الأمر.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور لعمرو دياب مع مودل، تدعى إنجي كيوان، وعبروا عن دهشتهم، حيث جاءت الصور بشكل حميمي وهو ما أثار اندهاش البعض حول سرعة ارتباطه بفتاتة أخرى بعد أخبار انفصاله عن دينا الشربيني، وذلك قبل أن يحسم الهضبة الأمر بنشر هذه الصور عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الشخصي، ويؤكد أن الأمر يتعلق بإعلان لعطره الجديد.

كان الفنان عمرو دياب أعلن عن إطلاق عطراً جديداً يحمل اسمه، خلال الأشهر الماضية، ليصبح بذلك أول مطرب وثاني فنان مصري بعد النجم العالمي عمر الشريف، والذي اتخذ هذه الخطوة في عام 1990 وأطلق من عطره 6 أنواع استمر إنتاجها حتى عام 1999.

ونشر عمرو دياب في حسابه الشخصي صورة للعطر معلقاً عليها: “أول مجموعة عطور متاحة في جميع أنحاء العالم قريبا ترقبوا”، ليتفاعل معه جمهوره بتعليقات حملت أسماء أغانيه ومنها: “اللي هيشتريه هيعيش يفتكرني”، و”عطر بريحة الحبايب”.

وبعد تداول صوره مع الفتاة، نشر عمرو دياب صورة للعطر الجديد الذي يحمل اسمه، ليؤكد بذلك أن صوره مع الفتاة التي أثارت الجدل ضمن كواليس تصوير الإعلان الجديد عن عطره، الذي سيطلقه في حفل كبير بشاطئ ناموس يوم ٢٢ فبراير الجاري، وأن طارق العريان، هو من سيقوم بإخراج الإعلان الذي سيتم تصويره على أنغام أغنية “وأنا معاك”.

تركت إنجي كيوان عملها في القطاع المصرفي لتدخل مجال الإعلام، وشاركت في تقديم برنامج قعدة رجالة إلى جانب كل من خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب، كما قدمت كيوان بطولة الاسكواش للسيدات في الجونة قبل ذلك، وتحرص على التواجد داخل الأوساط الفنية وحضور المهرجانات دائماً، وهي فتاة متزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبو ظبي، وأنجبت منه ولدين.

إنجي كيوان ليست الأولى التي تثير الجدل بصورها مع عمرو دياب، وإنما سبق وتسببت إيمي سالم في جدل واسع بصورة تداولها مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بالفنان عمرو دياب، حيث اعتبر البعض أنها سبب خلافه مع دينا الشربيني، وأن هناك مشروع ارتباط بينها وبين الفنان المصري. لتثير الجدل الآن بتعليقها على صورة.

ونشرت إيمي سالم، وقتها، صورة شخصية لها في حسابها الشخصي على موقع إنستقرام، معلقة عليها بكلمات اعتبرها البعض أنها رداً على شائعات ارتباطها بعمرو دياب، حيث كتبت الفنانة المصرية في تعليقها: “الصمت صوته أعلى بمتطلباته الخاصة”، لتنهال عليها التعليقات التي ربطت بين كلماتها وعلاقتها بعمرو دياب.

كانت دينا الشربيني وعمرو دياب تصدرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بأخبار عن انفصالهما، وأعلنت مصادر مقربة من عمرو دياب ودينا الشربيني كشفت عن وقوع شجار بينهما انتهى بتركهما للمكان الذي كانا يجلسان فيه، لتعاقبه الشربيني بعدم حضور حفل زفاف كان من المفترض أن تشاركه فيه.

وقال مصدر مقرب من النجمين، وقتها في تصريحات صحفية، إن شجار وقع بين الهضبة والفنانة المصرية وصل حد علو صوتهما خلال تواجدهما في أحد الأماكن الساحلية، حيث كانا يقضيان إحدى السهرات سوياً.

وعن أسباب الخلاف كشف المصدر أن الثنائي كانا يتناقشان في أمور خاصة بينهما ليفاجأ الحضور بعلو صوت الهضبة الي انفعل ودخل في حالة من العصبية ردت عليها دينا الشربيني بصمت ليغادرا المكان بعدها.

رد فعل الفنانة المصري لم يكن متوقع، حيث قال المصدر إنها لا تتحدث مع عمرو دياب حتى الآن، وعاقبته بعدم حضور حفل زفاف خاص كان قد اتفق الهضبة على إحيائه وأن دينا ستحضر معه لكنها امتنعت عن الحضور.

لم يقف الأمر عند مجرد شجار، ولكن تم تداول أنباء بعد ذلك بأن السبب الرئيسي وراء انفصال عمرو داب ودينا الشربيني هو رفض الفنان المصري لإشهار زواجهما، ولكن لم يتم حسم الأمر من أي من الطرفين.