على طريقة أحمد حسن وزينب.. يوتيوبر سعودية تثير الجدل (اتفرج)

على طريقة اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب، خرجت اليوتيوبر والفاشنيستا السعودية نجلاء عبد العزيز عن المألوف والعادات ونشرت فيديو لطفلها.

وظهرت اليوتيوبر نجلاء عبد العزيز في الفيديو تجبر طفلها على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي أول رد فعل سعودي، استدعت النيابة العامة الفاشنيستا نجلاء عبد العزيز، لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم.

وقالت النيابة إن ما قامت به الفاشنيستا السعودية نجلاء عبد العزيز (دون أن تنشر اسمها) يمثل انتهاكا لحقوق الطفل.

ومن جانبه، أصدر مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية بيانًا قال فيه: «نتعامل مع واقعة نشر أم صورة طفلها بعد أن أجبرته على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشره عبر مواقع التواصل».

وفي وقت سابق، تداول مغردون صورة لنجل نجمة مواقع التواصل نجلاء عبد العزيز، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.