زوجة كريم محمود عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، خطفت آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز الأنظار بجمالها.

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز قد تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني وهي آن الرفاعي، ابنة رجل الأعمال مجدي الرفاعي، وذلك في عام 2011.

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ونادرًا ما تظهر زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز معه في المناسبات، حيث يحرص على إبعاد أسرته عن الحياة العامة.

ومن الأسرار التي لا يعرفها الجمهور أن الفنان محمود عبد العزيز كان معترض على زواج ابنه المبكر في البداية، لكن مع إصراره تمت الزيجة وأنجب بناته الثلاث «كندة وخديجة وحبيبة».

يحرص كريم، على عدم نشر صور فتياته الثلاث، متعمد إبعادهن عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء ذكرهن في إحدى المرات التي نشر فيها صورة له ووجهه ملون، مشيرًا إلى أن فتياته رسمن على وجهه لوحة ملونة.