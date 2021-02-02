إبنة ندى بسيوني تخطف الأنظار في أول ظهور لها مع والدتها.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا المختلفة صورة للفنانة ندى بسيوني، ظهرت فيها للمرة الأولى مع ابنتها الوحيدة «مايا»، حيث كانت الفنانة نشرت تلك الصورة أثناء احتفالها بتخرج ابنتها في الجامعة الأمريكية.

وما لا يعرفه البعض عن حياة الممثلة المصرية ندى بسيوني أنها تزوجت وهي مازالت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية من أستاذها الفنان والأستاذ الأكاديمي الراحل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها الوحيدة “مايا”، وهي خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

إلا أن العلاقة لم تستمر طويلا وانفصل عنها الفنان الراحل سناء شافع الذي تزوج 9 مرات. حيث كان قد صرح أنه يتواصل مع طليقته ندى، بالاضافة الى عمله معها فى مسلسل “أريد رجلا”، حيث كان يقوم بدور شقيقها.

ثم ارتبطت “بسيونى” بعد ذلك بالمخرج السينمائي شريف يحيى، ولكن الزيجة لم تستمر طويلًا بسبب وفاته.

عدد كبير من جمهور ومتابعين ندى بسيوني أبدوا اعجابهم بصورتها مع ابنتها، كما لاحظوا التشابه الكبير بينهما.

ومنذ فترة قصيرة احتفلت “بسيونى”، بإقامة المعرض الخاص بابنتها مايا سناء شافع. وقالت ندى، عبر حسابها على إنستجرام: “كم أنا فخورة بلوحاتك ومعرضك يا مايا، ابنتى الوحيدة والتى وهبتها عمرى وتحملت مسئوليتها وحدى فى الحياة منذ ميلادها، وكنت أيضًا لا أزال فى مرحلة الدراسة، والنتيجة فتاة رائعة تخرجت فى الجامعة بامتياز مع مرتبة الشرف، واليوم تعرض لوحاتها فى المعارض المصرية والعالمية، تعبى مرحش فى الأرض، جميل أن ترى ما بنيته وحدك فى الحياة ينير لك الدنيا”.