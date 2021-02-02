شكرا لاهتمامكم بخبر قبل العملية الأخيرة وبعد 11 جراحة فاشلة.. تعرف على طلب حورية فرغلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ساعات وتجري الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عملية جراحية دقيقة في أنفها في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت حورية فرغلي، قبل خضوعها للعملية: “أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تاني ولا لأ، خصوصاً أني أجريت إحدى العمليات الجراحية في لندن منذ عامين، وقلبي توقف لمدة 4 دقائق، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً”.

وأكدت الفنانة حورية فرغلي أن “كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 فبراير”، قائلة إنها “خايفة من الوجع أوي ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح”.

وأضافت: “سعيدة بكم الحب الذي وصلي من الجمهور، عانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة أنني كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوي كان يلازمني أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى إسألوا المخرجين”.

وسافرت حورية فرغلي، فجر الأحد الماضي، إلى أمريكا برفقة والدتها وشقيقها، بعدما أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، يوم السبت، وتصدرت محرك البحث “غوغل”، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات.

وقالت وسائل إعلام “من المنتظر أن تدخل غرفة العمليات اليوم الثلاثاء في جراحة ستستمر 9 ساعات كاملة، يتم فيها الحصول على قطعة عظام من قفصها الصدري لترميم أنفها الذي تحطم بعد السقوط من أعلى حصان أثناء تدريبها على رياضة الفروسية”.

وكانت الفنانة المصرية أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، يوم السبت، وتصدرت محرك البحث “جوجل”، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات.

وتظهر حورية فرغلي في الصورة المتداولة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي وهي بصحبة عدد من الأطباء داخل غرفة العمليات، وزعموا أنها التقطت بعد خضوعها لجراحة في الأنف في الولايات المتحدة. وتفاعل الكثير من مستخدمي “السوشيال ميديا. ونفى مصدر مقرب من حورية فرغلي تلك المزاعم، موضحاً أن تاريخ الصورة يعود إلى ما قبل عامين، وتحديداً أثناء إجرائها جراحة في أنفها لم تكلل بالنجاح حينها.

وقال الطبيب الأمريكي المشرف على حالة حورية فرغلي، إن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في الأنف بعد إجرائها لـ 11 جراحة سابقة.

وتضع حورية فرغلي آمالاً كبيرة على هذه العملية الجراحية في استعادة شكلها الطبيعي الذي أطلت به على الجمهور في فيلم «كلمني شكراً» قبل 11 عاما.

وكانت حورية فرغلي قد أبدت تخوفها الشديد من العملية، مناشدة جمهورها بالدعاء لها بنجاح الجراحة لتستطيع التنفس بشكل طبيعي، واستعادة حاستي الشم والتذوق.