هجوم شديد على كرم بورسين بعد ظهوره بفستان الزفاف.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجّة كبيرة أثارها الفنان التركي كرم بورسين بعد ارتداءه فستان الزفاف تسببت في تعرضه لانتقادات شديدة.

كرم ظهر في مشهد من مسلسل “بالضبط بالضبط” من بطولته أمام الممثلة نيلبري شاهين وهو يرتدي فستان الزفاف.

بينما ظهرت نيلبري وهي ترتدي بدلة للرجال وتضع شارباً على وجهها وقد تسبب الأمر بانتقادات لهما من قِبل الجمهور التركي والعربي.

خرجت نيلبري للرد على هذه الإنتقادات وتداولت وسائل الإعلام التركية والعربية ردًا عنها حيث علقت :“هناك تمييز بين الرجل والمرأة، وكرم وكاتب المسلسل يدركان كثيراً هذا الموضوع.

وتابعت: رغبت في التوضيح بأن يمكن للمرأة أن تصبح رجلاً ويمكن للرجل بأن يصبح امرأة.. الرجال ليسوا أعلى من النساء ولكن سواسية”.

ورغم خروج نيلبري للحديث عن هذا الأمر إلا أنّ الجدل حول المشهد لا زال مستمراً حتى أن البعض قال أن أسلوبهم لا يندرج تحت طاولة الدفاع عن المرأة.