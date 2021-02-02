في سن الشباب.. أول ظهور لأبناء حميد الشاعري وجمال ابنتيه يثير ضجة

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول ظهور لهم على السوشيال ميديا شارك النجم حميد الشاعري جمهوره ومتابعيه على فيسبوك بصورة تجمعه بأولاده الثلاثة نديم ونبيلة ونورا.

نشر الشاعري، الصورة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وعلّق عليها: “مع أولادي.. نديم ونبيلة ونورا.. ربنا يحفظكم ويحميكم من كل سوء وشر”.

نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه وتفاعلوا بشكل واسع، حيث استغرب البعض سن أولاده، لافتين الى انهم شبان في حين ركزّ البعض الآخر على جمال ابنتيه والشبه الكبير بين الإبن ووالده.