بعد دخوله في غيبوبة.. ابنة عادل الفار تكشف تطورات حالته الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت ابنة المنولوجيست والممثل الكوميدي عادل الفار عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله في غيبوبة كبدية نُقل على أثرها الى قسم الرعاية المركزة.

ابنة الفنان قالت: فاق والدي من الغيبوبة وحالته الآن مستقرة إلى حد كبير، ولكنه لا يزال في الرعاية المركزة، وقال أحد الأطباء المعالجين أنه من المتوقع نقله غدًا من الرعاية إلى غرفة عادية، في حال استمرت حالته الصحية في التحسن”.

وأضافت أن والدها كان يعالَج من فيروس “سي” على مدار الفترة الماضية، ولكن يبدو أن العلاج له آثار جانبية سبّبت له بعض المضاعفات، مثل التليّف في الكبد، وكان يتابَع باستمرار، ولكن الأزمة الصحية الأخيرة حدثت له فجأة.

الفنان الكوميدي عادل الفار صرّح أخيراً أن أصدقاءه لا يسألون عنه، على عكس الماضي حيث كان دائماً مطلوباً في كل الأعمال والجميع يتصل به. ويُشار إلى أنه بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات وتقليد الفنانين والمشاهير، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأعمال الفنية.