القُبلات لا تنتهي.. أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران ضجة بصور جديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كعادتهما أثار النجم أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل الجدل من جديد بعد نشر صور رومانسية لهما.

ندى الكامل، شاركت متابعيها على موقع “فيسبوك” بمجموعة من الصور في أحدث ظهور لهما.

بدا الثنائي المثير للجدل في الصور بلقطات رومانسية وكانا يحتضنان بعضهما البعض ويتبادلان القُبل، وعلّقت عليها الكامل قائلة: “الحياة قصيرة للغاية… استرح قليلاً… احظ بالهدوء مع من تحب”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، وانقسمت التعليقات بين من تمنّى لهما السعادة الدائمة واستمرار الحب، ومن انتقد جرأة الفيشاوي الدائمة في احتضان زوجته وتقبيلها أمام الجمهور وفي كل المناسات