الرقصة التي أصابت سامية جمال بالشلل.. ورد فعل رشدي أباظة صدمها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قصة غريبة نشرتها مجلة «الوطن العربي» في عددها الصادر بتاريخ 17أغسطس من العام 1983، والتي تروي فيها الفنانة الراحلة سامية جمال عن تعرضها للشلل خلال تأديتها إحدى الرقصات.

وقالت الفنانة الراحلة سامية جمال أنها في أحد مشاهد تصوير فيلم «الشيطان والخريف» 1972، أصيبت بشلل مؤقت بعد أدائها مشهدا راقصا في الفيلم، بعد غياب طويل عن الرقص.

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وأضافت الفنانة الراحلة سامية جمال: «عند تصويري لأول استعراض راقص في فيلم الشيطان والخريف عام 1972 قمت بالرقص لمدة يوم كامل».

وروت الفنانة الراحلة سامية جمال في الحوار: «بعد نهاية اليوم عدت للبيت متعبة للغاية للحد الذي لم أستطع معه تحضير العشاء الذي تبرع يومها زوجي رشدي أباظة بتجهيزه».

وتابعت: «تناولت عشاءي ثم ذهبت إلى سريري وألقيت بجسدي المنهك فوقه، ولم أشعر بشيء حتى الصباح وعندما استيقظت حاولت تحريك قدمي فلم أستطع».

وأضافت: «رحت أصرخ وأبكي بعد أن أصابني الهلع وكان رشدي مستيقظا فجاءني على الفور وسألني عما حصل فأخبرته، وأنا أنتحب».

وتابعت: «رد فعل رشدي صدمني، أخذ يضحك فذهلت من سخريته، لكنه أقنعني، لأنه كان رياضيًا، أن ما حصل كان نتيجة طبيعية لعدم تسخين عضلاتي قبل الرقص، خصوصا وأنني لم أرقص منذ فترة.