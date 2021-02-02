قصة قتل فنانة شهيرة على يد زوجها الضابط وتركها في البانيو حتى تصفت دماؤها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من أنه كان آخر أعمالها الفنية إلا أنه الأبرز، فقد عرفها الجمهور بشخصية «نهلة» الفتاة التي يحبها الفنان محمد رياض.

إنها الفنانة جيلان إبراهيم، والتي بدأت مسيرتها الفنية في عمر الـ 16، حيث شاركت في مسلسل «تزوج وابتسم للحياة»، ولكنها اختفت لمدة 10 سنوات.

عادت جيلان إبراهيم إلى الفن مرة أخرى، وذلك عندما شاركت في فيلم «هروب مع سبق الإصرار» حيث شاهدها الفنان يوسف شعبان، فرشحها لمسلسل «الضوء الشارد» والذي كان اخر اعملها الفنية.

وعن حياتها الشخصية، فقد تزوجت جيلان إبراهيم من ضابط الشرطة خالد محمد، حيث عاشت معه حياة مستقرة قبل أن يتغير معها.

وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تغيرت حياتها، ليتحول الاعتداء عليها روتين يومي، حتى اكتشفت أنه مدمن للمخدرات.

وفي إحدى الليالي وتحديدًا في ليلة الثامن والعشرين من شهر مارس عام 2000 احتفلت جيلان إبراهيم بعيد ميلاد زوجها.

وبعد مغادرة جميع الأصدقاء للحفل، بقي زوجها الضابط مخمورا وتحت تأثير جرعة كبيرة من المخدرات، وفي تلك الأثناء سمعها زوجها تتحدث في التليفون مع صديقتها حول اعتدائه الدائم عليها، وعصبيته الزائدة، وطلبت منها اسم أدوية مهدئة له.

اشتطا الزوج غضبًا من زوجته بسبب تلك المكالمة، فقام بالاعتداء عليها بآلة حادة فى أنحاء متفرقة من جسدها، وغرقت الفنانة فى دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من تحقيقات الأجهزة الأمنية حول الواقعة في ذلك الوقت أن زوجها، قال إنها وقعت في البانيو ما أدى إلى مصرعها، لكن التحقيقات استندت إلى أدلة أنه مدمن كوكايين وأنه شخصية غير متزنة.