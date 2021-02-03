السبب الحقيقي وراء اعتزال شادية التمثيل والبعد عن الأضواء

عدن - ياسمين عبد العظيم - العديد من الأدوار الفنية التي أثرت السينما المصرية، قدمتها الفنانة الراحلة شادية ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما.

ورغم نجاحها الكبير، إلا أنها قررت اعتزال الفن عندما أكملت عامها الخمسين، وارتداء الحجاب.

شادية بررت سبب اعتزالها للفن قائلة: لأننى في عز مجدي أفكر في الأعتزال لا أريد أن أنتظر حتى تهجرني الأضواء بعد أن تنحسر عنى رويدًا رويدًا…

وأضافت: لا أحب أن أقوم بدور الأمهات العجائز في الأفلام في المستقبل بعد أن تعود الناس أن يروني في دور البطلة الشابة، لا أحب أن يرى الناس التجاعيد في وجهي ويقارنون بين صورة الشابة التي عرفوها والعجوز التي سوف يشاهدونها.

وتابعت: أريد أن يظل الناس محتفظين بأجمل صورة لي عندهم ولهذا فلن أنتظر حتى تعتزلني الأضواء وإنما سوف أهجرها في الوقت المناسب قبل أن تهتز صورتى في خيال الناس.

شادية لم يكن قرار اعتزالها للفن فقط، ولكن قرارها كان شاملًا كافة البرامج والكاميرات بشكل عام، فلم تشاهد شادية في أي من المهرجانات التي تم إقامتها، أو حتى في مداخلات هاتفية، ولم تفعل شادية مثلما فعلت بعض الفنانات من العودة للتمثيل، أو خلع الحجاب وظلت هكذا حتى وفاتها.